The Athletic: АПЛ вернула «Эвертону» четыре очка

Как сообщает The Athletic, руководство английской Премьер-лиги вернуло «Эвертону» четыре очка после успешной апелляции клуба по делу о нарушении правил финансового фэйр-плей.

После того, как стало известно о снятии 10 очков (самом суровом наказании в истории АПЛ за нарушение финансового фейр-плей), команда из Ливерупля подала апелляцию. Комиссия согласилась с двумя из девяти доводов «ирисок», и от штрафа осталось 6 очков. Таким образом «Эвертон» с 17-го места в турнирной таблице Премьер-лиги переместился на 15-е.