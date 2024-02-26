The Athletic: АПЛ вернула «Эвертону» четыре очка
В ноябре 2023 года с «Эвертона» сняли 10 очков в турнирной таблице Премьер-лиги за превышение допустимых убытков за трехлетний период.
В ноябре 2023 года с «Эвертона» сняли 10 очков в турнирной таблице Премьер-лиги за превышение допустимых убытков за трехлетний период.
Как сообщает The Athletic, руководство английской Премьер-лиги вернуло «Эвертону» четыре очка после успешной апелляции клуба по делу о нарушении правил финансового фэйр-плей.
После того, как стало известно о снятии 10 очков (самом суровом наказании в истории АПЛ за нарушение финансового фейр-плей), команда из Ливерупля подала апелляцию. Комиссия согласилась с двумя из девяти доводов «ирисок», и от штрафа осталось 6 очков. Таким образом «Эвертон» с 17-го места в турнирной таблице Премьер-лиги переместился на 15-е.
Отрыв от зоны вылета теперь составляет пять очков. Ближайший матч в рамках 27-го тура Премьер-лиги подопечные Шона Дайча проведут 2 марта на своем поле против «Вест Хэма».