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17:22 (мск), источник: Sportmail.ru

The Athletic: АПЛ вернула «Эвертону» четыре очка

В ноябре 2023 года с «Эвертона» сняли 10 очков в турнирной таблице Премьер-лиги за превышение допустимых убытков за трехлетний период.

ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Как сообщает The Athletic, руководство английской Премьер-лиги вернуло «Эвертону» четыре очка после успешной апелляции клуба по делу о нарушении правил финансового фэйр-плей.

После того, как стало известно о снятии 10 очков (самом суровом наказании в истории АПЛ за нарушение финансового фейр-плей), команда из Ливерупля подала апелляцию. Комиссия согласилась с двумя из девяти доводов «ирисок», и от штрафа осталось 6 очков. Таким образом «Эвертон» с 17-го места в турнирной таблице Премьер-лиги переместился на 15-е.

Отрыв от зоны вылета теперь составляет пять очков. Ближайший матч в рамках 27-го тура Премьер-лиги подопечные Шона Дайча проведут 2 марта на своем поле против «Вест Хэма».

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