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08:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Де Брейне хочет завершить карьеру в «Ман Сити» в 35 лет

Полузащитник Кевин де Брейне хочет завершить игровую карьеру футболиста в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Сэм Ли.

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Источник: AP 2023

По информации источника, бельгиец рассматривает вариант, при котором продлит он контракт с «горожанами» и завершит карьеру в 35 лет.

Действующий контракт де Брейне с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2025 года. На момент его окончания полузащитнику исполнится 34 года.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В этом сезоне бельгиец провел 11 матчей, в которых забил два мяча и сделал восемь результативных передач.

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Де Брейне хочет завершить карьеру в «Ман Сити» в 35 лет
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