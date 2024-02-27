Де Брейне хочет завершить карьеру в «Ман Сити» в 35 лет

По информации источника, бельгиец рассматривает вариант, при котором продлит он контракт с «горожанами» и завершит карьеру в 35 лет.

Действующий контракт де Брейне с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2025 года. На момент его окончания полузащитнику исполнится 34 года.