Глушаков подписал контракт с чемпионом Армении

Источник: ФК «УРАРТУ»

Срок соглашения с 37‑летним футболистом не уточняется. В новом клубе он будет играть под восьмым номером.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак» из Второй Лиги, за который он провел семь матчей. Зимой полузащитник проводил сборы с «Ростовом», однако клуб не стал предлагать ему контракт. Ранее в РПЛ Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».

В составе «Урарту» играют девять российских футболистов, среди которых бывшие одноклубники Глушакова по «Спартаку» Александр Пуцко и Владислав Пантелеев. Команду возглавляет российский специалист Дмитрий Гунько, который долгое время работал в системе «Спартака». Под его руководством «красно-белые» завершали сезон-2013/14.