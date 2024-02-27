Глушаков подписал контракт с чемпионом Армении
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков продолжит карьеру в армянском «Урарту». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков продолжит карьеру в армянском «Урарту». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Срок соглашения с 37‑летним футболистом не уточняется. В новом клубе он будет играть под восьмым номером.
Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак» из Второй Лиги, за который он провел семь матчей. Зимой полузащитник проводил сборы с «Ростовом», однако клуб не стал предлагать ему контракт. Ранее в РПЛ Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».
В составе «Урарту» играют девять российских футболистов, среди которых бывшие одноклубники Глушакова по «Спартаку» Александр Пуцко и Владислав Пантелеев. Команду возглавляет российский специалист Дмитрий Гунько, который долгое время работал в системе «Спартака». Под его руководством «красно-белые» завершали сезон-2013/14.
«Урарту» является действующим чемпионом Армении. В этом сезоне клуб идет в чемпионате на четвертом месте и отстает от лидирующего «Пюника» на 13 очков.