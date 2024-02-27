«Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба
22 февраля 40-летний бразильский футболист был приговорен к 4.5 годам тюрьмы за изнасилование.
22 февраля 40-летний бразильский футболист был приговорен к 4.5 годам тюрьмы за изнасилование.
«Барселона» удалила профиль Алвеса из раздела «Легенды» на своем сайте. Сейчас в соответствующем разделе значатся 102 футболиста «Барсы». Жорди Альба, Серхио Бускетс и Жерар Пике — последнее пополнение данного списка.
Помимо тюремного срока, Алвесу был назначен пятилетний испытательный срок, также на девять лет бывшему футболисту запретили приближаться к пострадавшей. Бразильцу предписано выплатить компенсацию в размере 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки. Отмечалось, что решение суда Барселоны можно будет обжаловать в Высшем суде Каталонии и Верховном суде.
До обвинительного приговора футболист находился под стражей с 20 января 2023 года. На момент ареста Алвес являлся игроком мексиканского клуба «УНАМ Пумас», который в тот же день расторг с ним контракт.
Дани Алвес является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА, а также выиграл пять международных трофеев со сборной Бразилии.