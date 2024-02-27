«Барселона» лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба

«Барселона» удалила профиль Алвеса из раздела «Легенды» на своем сайте. Сейчас в соответствующем разделе значатся 102 футболиста «Барсы». Жорди Альба, Серхио Бускетс и Жерар Пике — последнее пополнение данного списка.

Помимо тюремного срока, Алвесу был назначен пятилетний испытательный срок, также на девять лет бывшему футболисту запретили приближаться к пострадавшей. Бразильцу предписано выплатить компенсацию в размере 150 тысяч евро и оплатить судебные издержки. Отмечалось, что решение суда Барселоны можно будет обжаловать в Высшем суде Каталонии и Верховном суде.

До обвинительного приговора футболист находился под стражей с 20 января 2023 года. На момент ареста Алвес являлся игроком мексиканского клуба «УНАМ Пумас», который в тот же день расторг с ним контракт.