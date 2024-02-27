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12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Младший брат Мбаппе может перейти из «ПСЖ» в «Реал»

17-летний Этан Мбаппе может вслед за братом перейти в мадридский клуб.

ПСЖ
Реал
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Источник: Reuters

Ранее в СМИ сообщалось, что Килиан Мбаппе уже договорился о переходе в «Реал» по окончании сезона, когда завершится его контракт с «ПСЖ». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство мадридского хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Как сообщает El Chiringuito, «Реал» планирует подписать обоих братьев. Летом Этану еще не исполнится 18 лет, поэтому его переход возможен только следующей зимой.

Этан Мбаппе выступает на позиции центрального полузащитника. В декабре 2023 года он дебютировал за основную команду «ПСЖ». Всего на его счету 3 матча за парижан без результативных действий. Также в сезоне-2023/24 Мбаппе-младший провел 22 матча за молодежную команду ПСЖ, забил пять голов и сделал три результативных передачи.

Появилась информация, что на стадионе «Реала» начали продавать шарфы с изображением Мбаппе.

 СМИ: Младший брат Мбаппе может перейти из «ПСЖ» в «Реал»
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