Маскот бразильского клуба обвинен в сексуальных домогательствах
Инцидент произошел в ночь на 26 февраля, когда «Интернасьонал» на своем поле со счетом 3:2 обыграл «Гремио» в матче чемпионата Бразилии.
Инцидент произошел в ночь на 26 февраля, когда «Интернасьонал» на своем поле со счетом 3:2 обыграл «Гремио» в матче чемпионата Бразилии.
Как сообщает в соцсетях аргентинский телеканал TyC Sports, журналистка Жизель Кюмпель обвинила в сексуальных домогательствах мужчину, который работает маскотом в футбольном клубе «Интернасьонал».
По данным источника, во время матча мужчина показывал непристойные жесты в адрес Кюмпель, а также обнял и поцеловал ее в конце игры, когда «Интернасьонал» забил победный гол в компенсированное ко второму тайму времени. Девушка обратилась в полицию.
«Я слышала звук поцелуя и чувствовала его пот… Пытаюсь, выполнять свою работу в футболе и страдаю от идиотов. Я пойду до конца, чтобы ни одна женщина через такое не прошла», — сказала Кюмпель.
Благодаря победе над «Гремио» команда из Порту-Алегри оторвалась от соперника в турнирной таблице национального первенства и упрочила лидерство. «Интернасьонал» набрал 25 очков по итогам 10 туров, «Гремио» остался на втором месте, уступая лидеру 5 очков.