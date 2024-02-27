Маскот бразильского клуба обвинен в сексуальных домогательствах

Как сообщает в соцсетях аргентинский телеканал TyC Sports, журналистка Жизель Кюмпель обвинила в сексуальных домогательствах мужчину, который работает маскотом в футбольном клубе «Интернасьонал».

По данным источника, во время матча мужчина показывал непристойные жесты в адрес Кюмпель, а также обнял и поцеловал ее в конце игры, когда «Интернасьонал» забил победный гол в компенсированное ко второму тайму времени. Девушка обратилась в полицию.

«Я слышала звук поцелуя и чувствовала его пот… Пытаюсь, выполнять свою работу в футболе и страдаю от идиотов. Я пойду до конца, чтобы ни одна женщина через такое не прошла», — сказала Кюмпель.