Эрлинг Холанд оформил пента-трик в матче Кубка Англии

Пента-триком в составе «горожан» отметился нападающий Эрлинг Холанд (3', 18', 40', 55', 58'), забивший первые четыре мяча с передач полузащитника Кевина де Брейне. Еще один мяч у гостей забил полузащитник Матео Ковачич (72'), а у хозяев дублем отметился полузащитник Джордан Кларк (45', 52').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=48b7bdf152e42d38&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240620" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Что тут сказать? Очень, очень хорошо. Холанд в огне, а его связка с де Брюйне была идеальной. Это была очень хорошая игра, и мы в четвертьфинале. Кевину нужны такие игроки, как Эрлинг, а Эрлингу нужны такие игроки, как Кевин. Но мы бы не оказались здесь без остальных ребят. Огромная заслуга каждого. Нам осталась одна игра, чтобы снова оказаться на “Уэмбли”, — сказал после матча главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола.

Холанд стал первым игроком в Кубке Англии с 1970 года, которому удалось забить в одном матче не менее пяти мячей. Последним таким игроком был полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест, который забил шесть мячей (гекса-трик) в ворота «Нортхэмптона» (8:2).

Персонально для норвежца это второй пента-трик за последний год. 14 марта 2023 года Холанд забил пять мячей в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (7:0). Тогда на пента-трик ему потребовалось всего 35 минут — на 20 минут меньше, чем в этот раз.

«Все отлично сыграли. Де Брюйне великолепен. Он делает то, что у него получается лучше всего. Играть с ним — одно удовольствие. Мы знаем, чего хотим друг от друга. Кевин умный игрок, и мне нравится с ним играть. Я возвращаюсь к своей лучшей форме. Наконец-то чувствую себя хорошо. Это удивительное чувство. Мы наступаем. Впереди захватывающие времена. Мы готовы атаковать», — сказал Холанд после игры.

Холанд перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро. Всего на счету 23-летнего норвежца 83 матча за «горожан», в которых он забил 79 мячей и сделал 15 голевых передач.