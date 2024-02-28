Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
26.02
Рома
Торино
32
Футбол. Зарубежный
26.02
Фиорентина
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
Футбол. Зарубежный
26.02
Вест Хэм
Брентфорд
42
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
25.02
Реал
Севилья
10
25.02
Лас-Пальмас
Осасуна
11
25.02
Бетис
Атлетик
31
25.02
Кадис
Сельта
22
24.02
Альмерия
Атлетико
22
24.02
Алавес
Мальорка
11
24.02
Барселона
Хетафе
40
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал Сосьедад» с Захаряном не смог выйти в финал Кубка Испании

«Реал Сосьедад» дома уступил «Мальорке» (1:1, пен. 4:5) в ответном матче ½ финала Кубка Испании.

Мальорка
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Счет в матче на 50-й минуте открыл защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес, замкнувший головой подачу в штрафную. На 71-й минуте отличился капитан хозяев Микель Оярсабаль (1:1).

В дополнительное время забитых голов не было и победитель решался в серии пенальти, где единственный промах допустил Оярсабаль, открывавший серию одиннадцатиметровых.

«Это разочарование для болельщиков и для нас. Я благодарен, что фанаты остались до конца матча. Обидно, что нас выбили, но теперь мы должны перевернуть страницу и бороться в тех турнирах, что еще остались. Сегодня для нас мог быть праздник. Сейчас у меня в голове только пенальти. Все прошло плохо, но это футбол. Если бы завтра у меня был еще один шанс, я бы воспользовался им», — заявил Оярсабаль после матча.

За 120 минут игрового времени «Мальорка» нанесла всего один удар в створ, который оказался голевым. Игроки «Реала Сосьедад» нанесли в общей сложности 29 ударов по воротам, девять из которых пришлись в створ. Кроме того, в концовке первого тайма полузащитник хозяев Браис Мендес не сумел реализовать пенальти.

«Вы можете себе представить, как нам больно. Пожалуй, это едва ли не мой самый болезненный момент в карьере. Вы всего в двух шагах от того, чтобы забить пенальти и выйти в финал со зрителями, и представьте, какое волнение мы испытали. Виноватыми можно считать всех, конечно, но тогда я первый в очереди. Но точно не Оярсабаль», — сказал после матча главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль.

Первый матч команд прошел 6 февраля и закончился нулевой ничьей. 18 февраля эти команды сыграли между собой в рамках Ла Лиги и тогда «Реал Сосьедад» одержал выездную победу — 2:1.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 63-й минуте на Оярсабаля. 20-летний россиянин провел 14 матч подряд без результативных действий. Всего на его счету за 29 матчей одна результативная передача.

«Мальорка» в четвертый раз в своей истории вышла финал Кубка Испании и гарантировала себе место в Суперкубке Испании, который пройдет в январе 2025 года в Саудовской Аравии. Второй финалист определится в четверг, 29 февраля, в противостоянии «Атлетика» из Бильбао и мадридского «Атлетико». Первая встреча в Мадриде завершилась минимальной победой команды из Страны Басков (1:0).

Финал Кубка Испании пройдет 6 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.

 Источник: у «Ак Барса» не было премий за победы в сезоне-2023/24
Одаренные фигуристы смогут бесплатно тренироваться в школе Загитовой
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь