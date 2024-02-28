«Реал Сосьедад» с Захаряном не смог выйти в финал Кубка Испании

Счет в матче на 50-й минуте открыл защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес, замкнувший головой подачу в штрафную. На 71-й минуте отличился капитан хозяев Микель Оярсабаль (1:1).

В дополнительное время забитых голов не было и победитель решался в серии пенальти, где единственный промах допустил Оярсабаль, открывавший серию одиннадцатиметровых.

«Это разочарование для болельщиков и для нас. Я благодарен, что фанаты остались до конца матча. Обидно, что нас выбили, но теперь мы должны перевернуть страницу и бороться в тех турнирах, что еще остались. Сегодня для нас мог быть праздник. Сейчас у меня в голове только пенальти. Все прошло плохо, но это футбол. Если бы завтра у меня был еще один шанс, я бы воспользовался им», — заявил Оярсабаль после матча.

За 120 минут игрового времени «Мальорка» нанесла всего один удар в створ, который оказался голевым. Игроки «Реала Сосьедад» нанесли в общей сложности 29 ударов по воротам, девять из которых пришлись в створ. Кроме того, в концовке первого тайма полузащитник хозяев Браис Мендес не сумел реализовать пенальти.

«Вы можете себе представить, как нам больно. Пожалуй, это едва ли не мой самый болезненный момент в карьере. Вы всего в двух шагах от того, чтобы забить пенальти и выйти в финал со зрителями, и представьте, какое волнение мы испытали. Виноватыми можно считать всех, конечно, но тогда я первый в очереди. Но точно не Оярсабаль», — сказал после матча главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль.

Первый матч команд прошел 6 февраля и закончился нулевой ничьей. 18 февраля эти команды сыграли между собой в рамках Ла Лиги и тогда «Реал Сосьедад» одержал выездную победу — 2:1.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 63-й минуте на Оярсабаля. 20-летний россиянин провел 14 матч подряд без результативных действий. Всего на его счету за 29 матчей одна результативная передача.

«Мальорка» в четвертый раз в своей истории вышла финал Кубка Испании и гарантировала себе место в Суперкубке Испании, который пройдет в январе 2025 года в Саудовской Аравии. Второй финалист определится в четверг, 29 февраля, в противостоянии «Атлетика» из Бильбао и мадридского «Атлетико». Первая встреча в Мадриде завершилась минимальной победой команды из Страны Басков (1:0).