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09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Дани Алвеса вернули в список легенд на сайте «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес снова появился в списке легенд на официальном сайте каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

Новость о том, что 40-летний бразилец был удален из соответствующего раздела на сайте, появилась во вторник, 26 февраля. Спустя некоторое время после этой новости профиль игрока был обратно возвращен в раздел легенд клуба.

22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны. Сторона футболиста заявила, что будет обжаловать этот приговор.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач.

Алвес является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. С каталонцами Алвес завоевал 23 командных трофея.

 Источник: у «Ак Барса» не было премий за победы в сезоне-2023/24
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