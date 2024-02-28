Дани Алвеса вернули в список легенд на сайте «Барселоны»
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес снова появился в списке легенд на официальном сайте каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес снова появился в списке легенд на официальном сайте каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Новость о том, что 40-летний бразилец был удален из соответствующего раздела на сайте, появилась во вторник, 26 февраля. Спустя некоторое время после этой новости профиль игрока был обратно возвращен в раздел легенд клуба.
22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны. Сторона футболиста заявила, что будет обжаловать этот приговор.
Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач.
Алвес является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. С каталонцами Алвес завоевал 23 командных трофея.