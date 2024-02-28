Вратарь «ПСЖ» вернется к тренировкам после кровоизлияния в мозг

По информации источника, 30-летний вратарь оправился от аневризмы головного мозга, которое стало следствием падения с лошади и удара копытом по голове в мае 2023 года. Рико провел около трех недель в медикаментозной коме, перенес операцию и в августе был выписан из больницы.

Сообщалось, что за время, проведенное в больнице, Рико похудел более чем на 20 кг и утратил почти всю мышечную массу. До травмы его игровой вес составлял 90 кг.