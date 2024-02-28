Вратарь «ПСЖ» вернется к тренировкам после кровоизлияния в мозг
Испанский вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико скоро приступит к командным тренировкам. Об этом сообщает The Athletic.
Испанский вратарь «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико скоро приступит к командным тренировкам. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, 30-летний вратарь оправился от аневризмы головного мозга, которое стало следствием падения с лошади и удара копытом по голове в мае 2023 года. Рико провел около трех недель в медикаментозной коме, перенес операцию и в августе был выписан из больницы.
Сообщалось, что за время, проведенное в больнице, Рико похудел более чем на 20 кг и утратил почти всю мышечную массу. До травмы его игровой вес составлял 90 кг.
Серхио Рико перешел в «ПСЖ» в 2019 году из «Севильи» за шесть миллионов евро. Большую часть карьеры в парижском клубе испанец провел в качестве второго и третьего вратаря, проведя за четыре года всего 24 матча. Его контракт с клубом действует до конца июня этого года.