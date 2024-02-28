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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитник «Сити» Грилиш получил травму в матче Кубка Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник команды Джек Грилиш вновь получил повреждение.

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Источник: Reuters

Грилиша заменили на 38-й минуте матча ⅛ финала Кубка Англии против команды «Лутон Таун», который завершился победой «горожан» со счетом 6:2.

Гвардиола предполагает, что у Грилиша рецидив травмы паха.

«Я еще не разговаривал с врачом, но думаю, что он жаловался на пах, так что, возможно, он снова получил повреждение. Он чувствовал себя очень, очень хорошо, но, к сожалению, в начале игры снова получил травму. Грилиш расстроен. Это был тяжелый сезон для него, так что теперь он должен хорошо восстановиться и помочь нам, когда вернется», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

28-летний полузащитник не играл с момента выхода на замену в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Копенгагена», но вернулся в стартовый состав на игру в Кубке Англии.

Джек Грилиш перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года из «Астон Виллы» за €117,5 млн.

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