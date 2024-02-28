Полузащитник «Сити» Грилиш получил травму в матче Кубка Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник команды Джек Грилиш вновь получил повреждение.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник команды Джек Грилиш вновь получил повреждение.
Грилиша заменили на 38-й минуте матча ⅛ финала Кубка Англии против команды «Лутон Таун», который завершился победой «горожан» со счетом 6:2.
Гвардиола предполагает, что у Грилиша рецидив травмы паха.
«Я еще не разговаривал с врачом, но думаю, что он жаловался на пах, так что, возможно, он снова получил повреждение. Он чувствовал себя очень, очень хорошо, но, к сожалению, в начале игры снова получил травму. Грилиш расстроен. Это был тяжелый сезон для него, так что теперь он должен хорошо восстановиться и помочь нам, когда вернется», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.
28-летний полузащитник не играл с момента выхода на замену в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Копенгагена», но вернулся в стартовый состав на игру в Кубке Англии.
Джек Грилиш перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года из «Астон Виллы» за €117,5 млн.