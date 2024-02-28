Полузащитник «Сити» Грилиш получил травму в матче Кубка Англии

«Я еще не разговаривал с врачом, но думаю, что он жаловался на пах, так что, возможно, он снова получил повреждение. Он чувствовал себя очень, очень хорошо, но, к сожалению, в начале игры снова получил травму. Грилиш расстроен. Это был тяжелый сезон для него, так что теперь он должен хорошо восстановиться и помочь нам, когда вернется», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.