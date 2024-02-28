Лунин — лучший вратарь Ла Лиги по отраженным ударам

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин имеет лучший показатель в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги по проценту отраженных ударов. В рейтинге учитывались вратари, которые провели в турнире не менее пяти матчей.

Лунин отразил 81% ударов — 30 из 37. Голкипер предотвратил 5,9 гола в чемпионате. В сезоне-2023/24 украинец провел за «Реал» 14 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 7 мячей.

Андрей Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. Первые сезоны на правах аренды он выступал за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». Летом 2023 года основной вратарь «сливочных» Тибо Куртуа получил серьезную травму, и «Реал» на замену бельгийцу арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу. Однако Лунину удалось выиграть конкуренцию у испанца — в матчах Примеры, Кубка Короля и Лиги чемпионов в основном составе мадридцев выходит именно украинец.