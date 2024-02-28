Лунин — лучший вратарь Ла Лиги по отраженным ударам
Украинский вратарь мадридского «Реала» лидирует среди голкиперов чемпионата Испании по количеству отраженных ударов.
Украинский вратарь мадридского «Реала» лидирует среди голкиперов чемпионата Испании по количеству отраженных ударов.
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин имеет лучший показатель в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги по проценту отраженных ударов. В рейтинге учитывались вратари, которые провели в турнире не менее пяти матчей.
Лунин отразил 81% ударов — 30 из 37. Голкипер предотвратил 5,9 гола в чемпионате. В сезоне-2023/24 украинец провел за «Реал» 14 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 7 мячей.
Андрей Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. Первые сезоны на правах аренды он выступал за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». Летом 2023 года основной вратарь «сливочных» Тибо Куртуа получил серьезную травму, и «Реал» на замену бельгийцу арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу. Однако Лунину удалось выиграть конкуренцию у испанца — в матчах Примеры, Кубка Короля и Лиги чемпионов в основном составе мадридцев выходит именно украинец.
Контракт Лунина с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.