Роналду объяснил неприличный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба»
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду прокомментировал неприличный жест, который он показал в адрес фанатов «Аль-Шабаба».
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду прокомментировал неприличный жест, который он показал в адрес фанатов «Аль-Шабаба».
По окончании гостевой игры 21-го тура высшей лиги Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» нападающий «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
«Я уважаю все клубы. Мой жест на эмоциях выражает силу и победу, это не позорно. Мы привыкли к подобному в Европе», — приводит слова Роналду издание Ariyadhiah.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Аль-Насра». Роналду забил гол с пенальти на 21-й минуте матча.
После инцидента стало известно, что Федерация футбола Саудовской Аравии проведет расследование из-за неприличного жеста португальского футболиста.