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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» резервным составом прошел в ¼ финала Кубке Англии

«Ливерпуль» дома одержал уверенную победу над «Саутгемптоном» (3:0) в матче ⅛ финала Кубка Англии.

Ливерпуль
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет в матче на 44-й минуте открыл 18-летний полузащитник Льюис Кумас, для которого этот матч стал дебютным во взрослом футболе. Во втором тайме дублем отметился вышедший на замену 18-летний Джейден Дэннс (73', 88'), проводивший свою третью игру за «Ливерпуль».

«Моя мечта осуществилась. Я болею за клуб с самого рождения. Забить на “Энфилде” — это что-то нереальное, не могу в это поверить. Такое ощущение, что я в кино. Меня переполняют чувства. Мой отец плакал, когда я дебютировал — не знаю, как он сейчас отреагирует. Я благодарен за предоставленные возможности», — сказал Дэннс после матча.

Из-за большого количество травм и плотного графика матчей главный тренер хозяев Юрген Клопп доверил место в старте пяти воспитанникам академии. На 78-й минуте наставник «Ливерпуля» выпустил на замену 16-летнего полузащитника Трея Ньони, который стал третьим самым молодым игроком в истории клуба.

Следующим соперником «Ливерпуля» станет «Манчестер Юнайтед», который в параллельной встрече на выезде обыграл «Ноттингем Форест» (1:0). Матч пройдет 16 марта на стадионе «Олд Траффорд».

Последнюю путевку в четвертьфинал завоевал «Вулверхэмптон», обыгравший дома «Брайтон» со счетом 1:0.

Пары ¼ финала Кубка Англии

  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
  • «Челси» — «Лестер»
  • «Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
  • «Вулверхэмптон» — «Ковентри»

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