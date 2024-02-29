Стали известны варианты продолжения карьеры Хаби Алонсо
Журналист Фабрицио Романо назвал несколько вариантов для продолжения карьеры главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
Журналист Фабрицио Романо назвал несколько вариантов для продолжения карьеры главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
По словам Романо, один из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры 42-летнего испанского специалиста является переход «Баварию». Так как ранее стало известно, что нынешний главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона.
«Преимущество “Баварии” в том, что у нее уже есть действующая структура и четкие идеи, как представить проект Хаби Алонсо и другим кандидатам. Алонсо также хочет уделить немного времени, чтобы сосредоточиться на историческом сезоне в леверкузенском “Байере”. Некоторые люди в Леверкузене надеются, что есть шанс, что Алонсо останется в клубе еще на год, но мое мнение после общения с некоторыми источниками таково, что это будет очень сложно. “Бавария” и “Ливерпуль” будут очень активно вести переговоры», — заявил Романо в социальных сетях.
Хаби Алонсо проводит свой первый полноценный сезон во главе «Байера» и близок к тому, чтобы привести леверкузенцев к первому в истории чемпионству в Бундеслиге, завершив тем самым 11-летнюю гегемонию «Баварии» в немецком чемпионате.
«Байер» лидирует в Бундеслиге, набрав 61 очко. «Бавария» идет на втором месте и отстает от лидера на восемь очков.