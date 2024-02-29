Стали известны варианты продолжения карьеры Хаби Алонсо

«Преимущество “Баварии” в том, что у нее уже есть действующая структура и четкие идеи, как представить проект Хаби Алонсо и другим кандидатам. Алонсо также хочет уделить немного времени, чтобы сосредоточиться на историческом сезоне в леверкузенском “Байере”. Некоторые люди в Леверкузене надеются, что есть шанс, что Алонсо останется в клубе еще на год, но мое мнение после общения с некоторыми источниками таково, что это будет очень сложно. “Бавария” и “Ливерпуль” будут очень активно вести переговоры», — заявил Романо в социальных сетях.