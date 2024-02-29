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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанат «Лидса» упал с трибуны, празднуя гол в ворота «Челси»

Болельщик находится в больнице без угрозы для жизни.

ЛидсЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Инцидент произошел во время матча ⅛ финала Кубка Англии. Болельщик «Лидса» упал с верхнего яруса трибун «Стэмфорд Бридж», празднуя гол в ворота «Челси». Это случилось на 8-й минуте игры после гола двадцатилетнего Матео Джозефа.

По информации The Telegraph, болельщик был госпитализирован на носилках с шейным корсетом.

В заявлении на официальном сайте «Лидса» отмечается, что в настоящее время болельщик находится под присмотром врачей, а по факту случившегося началось расследование.
Волевую победу в матче одержал «Челси». В четвертьфинале Кубка Англии лондонцы встретятся с «Лестером».

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