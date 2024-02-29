Фанат «Лидса» упал с трибуны, празднуя гол в ворота «Челси»

Инцидент произошел во время матча ⅛ финала Кубка Англии. Болельщик «Лидса» упал с верхнего яруса трибун «Стэмфорд Бридж», празднуя гол в ворота «Челси». Это случилось на 8-й минуте игры после гола двадцатилетнего Матео Джозефа.