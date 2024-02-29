В армянском клубе рассказали о зарплате Глушакова

Главный тренер действующего чемпиона Армении Дмитрий Гунько рассказал, что футболист Денис Глушаков получает в «Урарту» маленькую зарплату даже по меркам чемпионата Армении.

«Денис Глушаков один из самых опытных футболистов не только в команде, но и в чемпионате Армении и я думаю, что он своей игрой заслужит такое же уважение, как он заслужил в России и надо отметить, что играет он здесь не за деньги. Его желание играть превалирует над финансовые составляющие и даже по армянским меркам это копейки», — цитирует Гунько пресс-служба «Урарту».

«Глушакова я знаю давно. Я возглавив “Химки” 4 года назад также вел переговоры достаточно длительные с ним и хотел чтобы он присоединился тогда в “Химки”. Не получилось тогда, но получилось сейчас. Самое важное это то, что Глушаков хочет играть. Хотел играть, хочет играть, и он это уже показывает, показал в чемпионате Армении проведя 45 минут. Это основное, что двигало нас, клуб, тренерский штаб, что мы осознаем его желание продолжить карьеру. У него есть силы, у него есть способности продолжать играть», — добавил главный тренер действующих чемпионов Армении.

27 февраля Глушаков дебютировал в составе новой команды, отыграв второй тайм матча чемпионата Армении против «Пюника». Встреча «Урарту» с лидером сезона-2023/24 закончилась со счетом 1:1. После 22 туров клуб Глушаков уступает «Пюнику» 13 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства.