Защитник «Униона» смог догнать вора, укравшего часы у Фолланда

По информации источника, защитник Жером Руссильон побежал за грабителем и сумел вернуть часы. Игрок сборной Гваделупы удерживал вора до приезда полиции.

31-летний Кевин Фолланд выступает за «Унион» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Фолланд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.