Защитник «Униона» смог догнать вора, укравшего часы у Фолланда
Жером Руссильон помог одноклубнику Кевину Фолланду вернуть от злоумышленника часы стоимостью 180 тысяч евро.
Жером Руссильон помог одноклубнику Кевину Фолланду вернуть от злоумышленника часы стоимостью 180 тысяч евро.
Как сообщает Bild, 16-летний подросток после командной вечеринки берлинского «Униона», украл часы нападающего Кевина Фолланда стоимостью 180 тысяч евро.
По информации источника, защитник Жером Руссильон побежал за грабителем и сумел вернуть часы. Игрок сборной Гваделупы удерживал вора до приезда полиции.
31-летний Кевин Фолланд выступает за «Унион» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Фолланд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
После 23 сыгранных туров «Унион» находится на 14-м месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.