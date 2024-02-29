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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Униона» смог догнать вора, укравшего часы у Фолланда

Жером Руссильон помог одноклубнику Кевину Фолланду вернуть от злоумышленника часы стоимостью 180 тысяч евро.

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Источник: ФК «УНИОН»

Как сообщает Bild, 16-летний подросток после командной вечеринки берлинского «Униона», украл часы нападающего Кевина Фолланда стоимостью 180 тысяч евро.

По информации источника, защитник Жером Руссильон побежал за грабителем и сумел вернуть часы. Игрок сборной Гваделупы удерживал вора до приезда полиции.

31-летний Кевин Фолланд выступает за «Унион» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Фолланд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

После 23 сыгранных туров «Унион» находится на 14-м месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

 Защитник «Униона» смог догнать вора, укравшего часы у Фолланда
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