Президент «Наполи»: скоро мне понадобятся два тренера в клубе
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис негативно высказался о состоянии современного футбола. Об этом сообщает Eurosport.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис негативно высказался о состоянии современного футбола. Об этом сообщает Eurosport.
«Футбол болен. Но почему он болен? Потому что больна футбольная экономика. Потому что лиги и клубы не в состоянии конкурировать в финансовом плане. В результате лиги недостаточно продуктивны. Я понимаю, когда, например, УЕФА говорит: теперь на Лигу чемпионов мы выделяем 2,4 млрд евро, на Лигу Европы — более 500 млн евро, на Лигу конференции — 238 млн евро. Но если все команды в долгах, значит, этих денег недостаточно.
Это нерациональный футбол. Мало того, что он нерационален, так мы еще и играем в стольких турнирах. Поэтому, когда такое происходит, мы как будто бросаем все. В итоге вы перестаете привлекать публику. Скажу лишь одно: в будущем, возможно, мне понадобятся два тренера. Один из них будет пытаться сделать меня чемпионом страны и выигрывать национальные кубки, а другой будет бороться за Кубок Суперлиги.
На ваш взгляд, со всеми этими матчами клубного чемпионата мира, увеличением количества игр в национальных чемпионатах, разве у нас останется время на организацию подготовительных предсезонных сборов? Правда заключается в том, что такое количество матчей будет доступно только тем клубам, которые будут располагать 40 игроками одного уровня», — сказал Де Лаурентис.
В прошлом сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. В этом сезоне команда идет на девятом месте в Серии А и отстает от еврокубковой зоны на четыре очка.