Президент «Наполи»: скоро мне понадобятся два тренера в клубе

«Футбол болен. Но почему он болен? Потому что больна футбольная экономика. Потому что лиги и клубы не в состоянии конкурировать в финансовом плане. В результате лиги недостаточно продуктивны. Я понимаю, когда, например, УЕФА говорит: теперь на Лигу чемпионов мы выделяем 2,4 млрд евро, на Лигу Европы — более 500 млн евро, на Лигу конференции — 238 млн евро. Но если все команды в долгах, значит, этих денег недостаточно.



Это нерациональный футбол. Мало того, что он нерационален, так мы еще и играем в стольких турнирах. Поэтому, когда такое происходит, мы как будто бросаем все. В итоге вы перестаете привлекать публику. Скажу лишь одно: в будущем, возможно, мне понадобятся два тренера. Один из них будет пытаться сделать меня чемпионом страны и выигрывать национальные кубки, а другой будет бороться за Кубок Суперлиги.



На ваш взгляд, со всеми этими матчами клубного чемпионата мира, увеличением количества игр в национальных чемпионатах, разве у нас останется время на организацию подготовительных предсезонных сборов? Правда заключается в том, что такое количество матчей будет доступно только тем клубам, которые будут располагать 40 игроками одного уровня», — сказал Де Лаурентис.