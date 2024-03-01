Луис Энрике: в следующем сезоне состав «ПСЖ» будет гораздо лучше
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от будущего сезона. Об этом сообщает RMC Sport.
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от будущего сезона. Об этом сообщает RMC Sport.
Следующий сезон парижане начнут без звездного нападающего Килиана Мбаппе, который официально объявил о своем уходе из клуба по окончании текущего сезона. На фоне этого наставника «ПСЖ» спросили об интересе клуба к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау, который, по слухам, может перебраться в Париж на замену Мбаппе.
«Рафаэл Леау? Это певец? Шутка, я очень хорошо знаю, кто это. Но я не могу говорить об игроке, который не в нашем клубе. Что я могу сказать, так это то, что если все пойдет по плану, уверен, в следующем сезоне наш состав будет гораздо лучше. Убежден в этом. В защите, в атаке, физически, а также с технико-тактической точки зрения. Мы будем лучше. Без сомнений», — ответил Энрике.
Луис Энрике проводит первый сезон во главе «ПСЖ». Под его руководством парижане уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, а также продолжают борьбу за Кубок Франции и победу в Лиге чемпионов.