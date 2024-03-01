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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Луис Энрике: в следующем сезоне состав «ПСЖ» будет гораздо лучше

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от будущего сезона. Об этом сообщает RMC Sport.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Следующий сезон парижане начнут без звездного нападающего Килиана Мбаппе, который официально объявил о своем уходе из клуба по окончании текущего сезона. На фоне этого наставника «ПСЖ» спросили об интересе клуба к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау, который, по слухам, может перебраться в Париж на замену Мбаппе.

«Рафаэл Леау? Это певец? Шутка, я очень хорошо знаю, кто это. Но я не могу говорить об игроке, который не в нашем клубе. Что я могу сказать, так это то, что если все пойдет по плану, уверен, в следующем сезоне наш состав будет гораздо лучше. Убежден в этом. В защите, в атаке, физически, а также с технико-тактической точки зрения. Мы будем лучше. Без сомнений», — ответил Энрике.

Луис Энрике проводит первый сезон во главе «ПСЖ». Под его руководством парижане уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, а также продолжают борьбу за Кубок Франции и победу в Лиге чемпионов.

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