Луис Энрике: в следующем сезоне состав «ПСЖ» будет гораздо лучше

Следующий сезон парижане начнут без звездного нападающего Килиана Мбаппе, который официально объявил о своем уходе из клуба по окончании текущего сезона. На фоне этого наставника «ПСЖ» спросили об интересе клуба к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау, который, по слухам, может перебраться в Париж на замену Мбаппе.

«Рафаэл Леау? Это певец? Шутка, я очень хорошо знаю, кто это. Но я не могу говорить об игроке, который не в нашем клубе. Что я могу сказать, так это то, что если все пойдет по плану, уверен, в следующем сезоне наш состав будет гораздо лучше. Убежден в этом. В защите, в атаке, физически, а также с технико-тактической точки зрения. Мы будем лучше. Без сомнений», — ответил Энрике.