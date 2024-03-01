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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» отчитался об убытках по итогам сезона-2022/23

«Ливерпуль» опубликовал годовой финансовый отчет за сезон-2022/23, в котором потерпел общие убытки, но добился рекордного дохода от коммерческой деятельности.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Доходы от СМИ упали на £19 млн до £242, доходы от проведения матчей снизились на £7 млн и составили £80 млн. Доходы от коммерческой деятельности выросли на £25 млн и достигли £272 млн. Рост коммерческих доходов уравновесил падение доходов от СМИ и матчей, в результате чего общий доход за отчетный период остался на уровне предыдущего года и составил £594 млн. Убыток до налогообложения составил £9 млн.

Отмечается, что коммерческий успех был достигнут благодаря значительному росту партнерских отношений и успешному предсезонному турне, в ходе которого были сыграны матчи в Таиланде и Сингапуре.

«Хотя эти финансовые результаты — один из этапов нашего пути, неизменным остается растущая глобальная привлекательность клуба, и благодаря нашей поддержке “Ливерпуль” остается самым популярным клубом в Премьер-лиге. Мы с нетерпением ждем конца этого сезона, чтобы наши мужская и женская команды завершили его как можно более успешно», — приводит слова управляющего директора Энди Хьюза пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» занимает первое место в текущем сезоне АПЛ, набрав 60 очков. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает лишь на одно очко. Замыкает тройку лидеров «Арсенал», в активе команды Микеля Артеты 58 очков.

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