«Ливерпуль» отчитался об убытках по итогам сезона-2022/23

Доходы от СМИ упали на £19 млн до £242, доходы от проведения матчей снизились на £7 млн и составили £80 млн. Доходы от коммерческой деятельности выросли на £25 млн и достигли £272 млн. Рост коммерческих доходов уравновесил падение доходов от СМИ и матчей, в результате чего общий доход за отчетный период остался на уровне предыдущего года и составил £594 млн. Убыток до налогообложения составил £9 млн.

Отмечается, что коммерческий успех был достигнут благодаря значительному росту партнерских отношений и успешному предсезонному турне, в ходе которого были сыграны матчи в Таиланде и Сингапуре.

«Хотя эти финансовые результаты — один из этапов нашего пути, неизменным остается растущая глобальная привлекательность клуба, и благодаря нашей поддержке “Ливерпуль” остается самым популярным клубом в Премьер-лиге. Мы с нетерпением ждем конца этого сезона, чтобы наши мужская и женская команды завершили его как можно более успешно», — приводит слова управляющего директора Энди Хьюза пресс-служба клуба.