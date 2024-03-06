«Милан» и «Рома» сыграют товарищескую игру в Австралии 31 мая

Встреча пройдет 31 мая в Перте на стадионе «Оптус», вмещающем 65 тыс. зрителей. Это будет первый матч между клубами Серии А на континенте.

«Для нас большая честь быть выбранными вместе с “Миланом”, чтобы представлять превосходный итальянский футбол в Австралии. Мы знаем, что в Океании у нас огромное количество поклонников, и с нетерпением ждем возможности предоставить австралийским болельщикам возможность увидеть наших чемпионов вблизи.



Этот товарищеский матч подтверждает то видное положение, которое наш клуб постоянно занимает на европейской и мировой футбольной арене, и тот большой интерес, который он способен привлечь на всех широтах», — сказала генеральный директор «Ромы» Лина Сулуку.