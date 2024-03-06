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16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» и «Рома» сыграют товарищескую игру в Австралии 31 мая

«Рома» на своем официальном сайте объявила о проведении товарищеского матча с «Миланом» в Австралии, который состоится после окончания сезона в Серии А.

Милан
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Встреча пройдет 31 мая в Перте на стадионе «Оптус», вмещающем 65 тыс. зрителей. Это будет первый матч между клубами Серии А на континенте.

«Для нас большая честь быть выбранными вместе с “Миланом”, чтобы представлять превосходный итальянский футбол в Австралии. Мы знаем, что в Океании у нас огромное количество поклонников, и с нетерпением ждем возможности предоставить австралийским болельщикам возможность увидеть наших чемпионов вблизи.

Этот товарищеский матч подтверждает то видное положение, которое наш клуб постоянно занимает на европейской и мировой футбольной арене, и тот большой интерес, который он способен привлечь на всех широтах», — сказала генеральный директор «Ромы» Лина Сулуку.

Встреча будет приурочена к празднованию Дня Итальянской Республики (2 июня) и Дня Западной Австралии (3 июня).

«Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Рома» располагается на пятой строчке. Заключительный тур Серии А будет сыгран 26 мая.

 «Милан» и «Рома» сыграют товарищескую игру в Австралии 31 мая
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