Гвардиола считает, что Клопп еще вернется к тренерской работе

В январе этого года 56-летний специалист объявил о решении покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона и желании отдохнуть от тренерской работы.

«Он вернется. Ему слишком нравится эта работа. Что я могу сказать? Он сделал нашу команду сильнее, он сделал меня более сильным тренером. Желаю ему поскорее вернуться, футболу нужны такие личности», — сказал Гвардиола.

Накануне «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) в центральном матче 28-го тура АПЛ. Это была юбилейная 30-я встреча в истории тренерского противостояния Гвардиолы и Клоппа. На счету испанца 11 побед, у немца — 12, еще семь матчей завершились вничью.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок английской лиги, а также выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.