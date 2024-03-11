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10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола считает, что Клопп еще вернется к тренерской работе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность, что Юрген Клопп после ухода из «Ливерпуля» обязательно вернется к тренерской работе. Об этом сообщает ВВС.

Ливерпуль
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

В январе этого года 56-летний специалист объявил о решении покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона и желании отдохнуть от тренерской работы.

«Он вернется. Ему слишком нравится эта работа. Что я могу сказать? Он сделал нашу команду сильнее, он сделал меня более сильным тренером. Желаю ему поскорее вернуться, футболу нужны такие личности», — сказал Гвардиола.

Накануне «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) в центральном матче 28-го тура АПЛ. Это была юбилейная 30-я встреча в истории тренерского противостояния Гвардиолы и Клоппа. На счету испанца 11 побед, у немца — 12, еще семь матчей завершились вничью.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы становились чемпионами Англии, дважды завоевывали Кубок английской лиги, а также выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» занимает третью строчку, отставая от лидеров на одно очко.

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