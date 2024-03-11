Салах — о любви к шахматам: Зависимость от них просто безумна
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своей любви к шахматам.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своей любви к шахматам.
Салах ответил на вопрос, помогает ли игра в шахматы на футбольном поле.
«Я не знаю точно. Я не вру, но определенно помогает. Моя зависимость от них просто безумна. Играю почти каждый день. Не меньше семи-восьми партий или около того, иногда больше. Не знаю, развивает ли это что-то в игре на поле или нет, но это заставляет мыслить стратегически. Я не знаю точно [как это работает], но я чувствую, что люблю играть в шахматы», — приводит слова Салаха пресс-служба клуба.
В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 29 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал девять результативных передач.
«Ливерпуль» опустился на второе место в турнирной таблице АПЛ, лидером стал «Арсенал», у обеих команд 64 очка, но по дополнительным показателям команда Микеля Артеты опережает «красных».