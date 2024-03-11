«Лечче» уволил тренера, ударившего головой игрока «Вероны»: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=123798636155be5c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240735" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел после матча 28-го тура Серии А, где «Лечче» на своем поле принимал «Верону». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

В концовке встречи нападающий «Вероны» Тома Анри поспорил с защитником «Лечче» Марином Понграчичем, а после финального свистка — с главным тренером команды соперника. В результате Роберто Д’Аверса ударил Анри головой, после чего оба получили прямые красные карточки.

«После событий, произошедших в конце матча “Лечче” — “Верона”, команда “Лечче” объявляет, что тренер Роберто Д'Аверса освобожден от своих обязанностей. Мы хотели бы поблагодарить тренера и его персонал за проделанную работу», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.