«Лечче» уволил тренера, ударившего головой игрока «Вероны»: видео
Главный тренер «Лечче» Роберто Д'Аверса отправлен в отставку после того, как ударил игрока «Вероны».
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Главный тренер «Лечче» Роберто Д'Аверса отправлен в отставку после того, как ударил игрока «Вероны».
Инцидент произошел после матча 28-го тура Серии А, где «Лечче» на своем поле принимал «Верону». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
В концовке встречи нападающий «Вероны» Тома Анри поспорил с защитником «Лечче» Марином Понграчичем, а после финального свистка — с главным тренером команды соперника. В результате Роберто Д’Аверса ударил Анри головой, после чего оба получили прямые красные карточки.
«После событий, произошедших в конце матча “Лечче” — “Верона”, команда “Лечче” объявляет, что тренер Роберто Д'Аверса освобожден от своих обязанностей. Мы хотели бы поблагодарить тренера и его персонал за проделанную работу», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.
«Лечче» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков.