СМИ: «Челси» планирует массовую продажу футболистов в Саудовскую Аравию

Как сообщает The Telegraph, по окончании сезона-2023/24 «Челси» покинут сразу пять игроков. В их число вошли нападающие Ромелу Лукаку и Армандо Броя, защитники Трево Чалоба и Марк Кукурелья, а также голкипер Кепа Аррисабалага.

Только Трево Чалоба и Марк Кукурелья проводят нынешний сезон в составе синих. Остальные трое выступают на правах аренды за другие клубы: Лукаку играет в «Роме», Кепа — в «Реале», а Броя в «Фулхэме». Отмечается, что под вопросом остается будущее в лондонском клубе полузащитника Конора Галлахера.

Владелец клуба Тодд Боули недавно совершил поездку в Саудовскую Аравию, где провел встречу с министром спорта страны и саудовским футбольным директором профессиональной лиги Майклом Эменало. «Челси» нужно устранить дефицит в бюджете на 105 миллионов евро, а Саудовская Аравия считается наиболее перспективным вариантом для переговоров о продаже. Тем более лондонский клуб уже продавал в эту страну Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») и Эдуара Менди («Аль-Ахли»).