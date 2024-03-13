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10:26 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Челси» планирует массовую продажу футболистов в Саудовскую Аравию

В лондонском клубе определились с именами футболистов, которые будут проданы в предстоящее летнее трансферное окно.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает The Telegraph, по окончании сезона-2023/24 «Челси» покинут сразу пять игроков. В их число вошли нападающие Ромелу Лукаку и Армандо Броя, защитники Трево Чалоба и Марк Кукурелья, а также голкипер Кепа Аррисабалага.

Только Трево Чалоба и Марк Кукурелья проводят нынешний сезон в составе синих. Остальные трое выступают на правах аренды за другие клубы: Лукаку играет в «Роме», Кепа — в «Реале», а Броя в «Фулхэме». Отмечается, что под вопросом остается будущее в лондонском клубе полузащитника Конора Галлахера.

Владелец клуба Тодд Боули недавно совершил поездку в Саудовскую Аравию, где провел встречу с министром спорта страны и саудовским футбольным директором профессиональной лиги Майклом Эменало. «Челси» нужно устранить дефицит в бюджете на 105 миллионов евро, а Саудовская Аравия считается наиболее перспективным вариантом для переговоров о продаже. Тем более лондонский клуб уже продавал в эту страну Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), Калиду Кулибали («Аль-Хиляль») и Эдуара Менди («Аль-Ахли»).

После 27 матчей чемпионата Англии команда Маурисио Почеттино набрала 39 очков и занимает 11-е место. Также команда продолжает бороться за победу в Кубке Англии. В кубке Лиги «Челси» дошел до финала, где уступил «Ливерпулю»,

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