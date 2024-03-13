Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Лацио»

«Клуб благодарит тренера за его достижения и проделанную работу и желает ему удачи в его профессиональной и человеческой жизни. В связи с этим сообщаем, что решили доверить руководство командой Джованни Мартушьелло», — говорится в заявлении«Лацио».

Мартушьелло ранее входил в штаб Сарри в «Ювентусе», а до этого работал с Лучано Спаллетти в «Интере».

65-летний Сарри возглавил «Лацио» летом 2021 года. Его контракт с римлянами был рассчитан до июня 2024 года. В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером чемпионата Италии.