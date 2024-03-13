Маурицио Сарри покинул пост главного тренера «Лацио»
Итальянский специалист Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера римского «Лацио», сообщает пресс-служба клуба.
Итальянский специалист Маурицио Сарри подал в отставку с поста главного тренера римского «Лацио», сообщает пресс-служба клуба.
«Клуб благодарит тренера за его достижения и проделанную работу и желает ему удачи в его профессиональной и человеческой жизни. В связи с этим сообщаем, что решили доверить руководство командой Джованни Мартушьелло», — говорится в заявлении«Лацио».
Мартушьелло ранее входил в штаб Сарри в «Ювентусе», а до этого работал с Лучано Спаллетти в «Интере».
65-летний Сарри возглавил «Лацио» летом 2021 года. Его контракт с римлянами был рассчитан до июня 2024 года. В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером чемпионата Италии.
«Лацио» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 40 очков. Римляне проиграли в трех последних матчах чемпионата Италии. Также команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей в ⅛ финала «Баварии».