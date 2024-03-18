АПЛ лишит «Ноттингем Форест» 4 очков из-за финансовых нарушений

«Ноттингем Форест» нарушил правило, согласно которому клубы АПЛ не должны фиксировать убытки больше 105 миллионов фунтов за три сезона. После выхода в АПЛ клуб подписал 42 игроков на общую стоимость около 250 млн фунтов. Руководство команды пыталось доказать, что эти траты были вынужденными ради сохранения прописки в Премьер-лиге.