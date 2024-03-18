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18:41 (мск), источник: Sportmail.ru

АПЛ лишит «Ноттингем Форест» 4 очков из-за финансовых нарушений

Потеряв 4 очка, клуб опустится в зону вылета.

Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает The Guardian, «Ноттингем Форест» будет лишен четырех очков в Английской Премьер-лиге из-за нарушений финансовых правил.

По информации источника, официальное объявление ожидается сегодня. Клуб намерен подать апелляцию на данное решение.

«Ноттингем Форест» нарушил правило, согласно которому клубы АПЛ не должны фиксировать убытки больше 105 миллионов фунтов за три сезона. После выхода в АПЛ клуб подписал 42 игроков на общую стоимость около 250 млн фунтов. Руководство команды пыталось доказать, что эти траты были вынужденными ради сохранения прописки в Премьер-лиге.

Сейчас на счету команды 25 очков, она занимает 17-е место в таблице чемпионата Англии. После снятия четырех очков «Ноттингем Форест» опустится в зону вылета, пропустив наверх «Лутон Таун» (22 очка).

 АПЛ лишит «Ноттингем Форест» 4 очков из-за финансовых нарушений
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