Захарян рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в Испании

Источник: Соцсети

«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро (200 тыс. рублей — прим. ред.), наверное, хватит», — сказал Захарян.

В 2021 году Захарян отвечал на аналогичный вопрос и назвал сумму в 100 тыс. рублей.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. 20-летний россиянин провел за баскскую команду 31 матч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.