Текущие события
Футбол. Первая лига
18.03
Тюмень
Алания
01
Футбол. Первая лига
18.03
Акрон
Сокол
20
Футбол. Первая лига
18.03
Арсенал
Волгарь
00
Футбол. Первая лига
18.03
СКА-Хабаровск
Торпедо
20
Футбол. Первая лига
18.03
КАМАЗ
Динамо Мх
21
Футбол. Первая лига
18.03
Родина
Кубань
10
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
17.03
Атлетико
Барселона
03
17.03
Райо Вальекано
Бетис
20
17.03
Лас-Пальмас
Альмерия
01
17.03
Вильярреал
Валенсия
10
17.03
Севилья
Сельта
12
16.03
Атлетик
Алавес
20
16.03
Хетафе
Жирона
10
16.03
Осасуна
Реал
24
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в Испании

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни в Испании. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Соцсети

«В Испании для комфортной жизни нужно меньше, чем в России. Стало меньше расходов, походов куда-то, меньше ресторанов. Просто для жизни тысячи две евро (200 тыс. рублей — прим. ред.), наверное, хватит», — сказал Захарян.

В 2021 году Захарян отвечал на аналогичный вопрос и назвал сумму в 100 тыс. рублей.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. 20-летний россиянин провел за баскскую команду 31 матч, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

 Теннисист потерял сознание на «Мастерсе» в Майами: видео
Российские пловцы выступят на международном турнире в Баня-Луке
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь