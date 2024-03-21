«Манчестер Сити» и «Челси» могут исключить из АПЛ
«Манчестер Сити» и «Челси» могут быть исключены из числа участников АПЛ за многочисленные нарушения правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Sun.
«Манчестер Сити» и «Челси» могут быть исключены из числа участников АПЛ за многочисленные нарушения правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, независимая комиссия АПЛ, рассматривающая финансовые нарушения, уже вынесла обоим клубам предупреждения. Если их признают виновными, то им может грозить исключение из АПЛ.
В феврале 2023 года «Манчестер Сити» были предъявлены 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей, начиная с 2009 года, когда клуб был приобретен City Football Group. В данный момент юристы «горожан» пытаются их оспорить.
Рассмотрение дела «Челси» начнется ближайшей осенью. Прошлым летом в лондонском клубе были выявлены финансовые нарушения, совершенные во времена Романа Абрамовича. В частности, клуб производил нелегальные выплаты агентам, которые производились со счетов, не проходивших по бухгалтерскому учету клуба.
Ранее за нарушения финансовых правил АПЛ оштрафовала «Эвертон» и «Ноттингем Форест». «Ириски» были оштрафованы на десять очков (позднее им вернули четыре очка), у «лесников» забрали четыре турнирных балла. Нарушения этих клубов были классифицированы комиссией АПЛ как «незначительные», в то время как махинации «Сити» и «Челси» могут быть отнесены к категории «серьезных».
«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл. «Челси» располагается на 11-й строчке.