«Манчестер Сити» и «Челси» могут исключить из АПЛ

По информации источника, независимая комиссия АПЛ, рассматривающая финансовые нарушения, уже вынесла обоим клубам предупреждения. Если их признают виновными, то им может грозить исключение из АПЛ.

В феврале 2023 года «Манчестер Сити» были предъявлены 115 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей, начиная с 2009 года, когда клуб был приобретен City Football Group. В данный момент юристы «горожан» пытаются их оспорить.

Рассмотрение дела «Челси» начнется ближайшей осенью. Прошлым летом в лондонском клубе были выявлены финансовые нарушения, совершенные во времена Романа Абрамовича. В частности, клуб производил нелегальные выплаты агентам, которые производились со счетов, не проходивших по бухгалтерскому учету клуба.

Ранее за нарушения финансовых правил АПЛ оштрафовала «Эвертон» и «Ноттингем Форест». «Ириски» были оштрафованы на десять очков (позднее им вернули четыре очка), у «лесников» забрали четыре турнирных балла. Нарушения этих клубов были классифицированы комиссией АПЛ как «незначительные», в то время как махинации «Сити» и «Челси» могут быть отнесены к категории «серьезных».