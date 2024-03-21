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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Ла Лига обвинила «Реал» в давлении на судейский комитет

Комиссия Ла Лиги отклонила жалобу, поданную «Реалом» против главного судьи матча 29-го тура Примеры с «Осасуной» Хуана Мартинеса Мунуэры.

Реал
ОсасунаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Делегированная комиссия Ла Лиги считает, что эта жалоба является еще одним проявлением беспощадной кампании, проводимой мадридским “Реалом” против испанских судей с предполагаемым намерением оказать давление на них, чтобы получить конкурентное преимущество с решений, которые должна принять указанная группа.

Технический комитет судей подтвердил, что действия Мунуэры были безупречны и тщательно адаптированы к правилам, регулирующим судейство. Любая другая интерпретация фактов просто ошибочна», — говорится в заявлении на официальном сайте Ла Лиги.

Напомним, инцидент произошел в первом тайме встречи с «Осасуной». Фанаты баскской команды скандировали: «Винисиус, умри!» Главный арбитр, по мнению «Реала», намеренно пропустил оскорбления в адрес бразильца, хотя игроки «сливочных» привлекали внимание Мунуэры к крикам с трибун, но он не указал в протоколе о кричалках. «Реал» подал жалобу на судью в Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

Матч с «Осасуной» закончился победой «Реала» со счетом 4:2, Винисиус в этой игре оформил дубль.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка.

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