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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

АПЛ обвинила «Лестер» в нарушениях финансового фэйр-плей

«Лестеру» предъявлены обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23. Об этом сообщает Sky Sports.

ЛестерЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

По информации источника, убытки «Лестера» в одном из трех последних сезонов могут превышать допустимые 105 млн фунтов. При этом клуб до сих пор не предоставил АПЛ финансовый отчет за прошлый сезон. В сезонах-2020/21 и 2021/22 «лисы» зафиксировали убытки в 92,5 и 33,1 млн фунтов соответственно.

Дело о предполагаемых нарушениях передано в независимую комиссию АПЛ для дальнейшего расследования. Следующий сезон «Лестер» может начать с отрицательным количеством очков.

В прошлом сезоне «Лестеру» вылетел из АПЛ, заняв 18-е место. Клубу не хватило двух очков, чтобы остаться в элитном дивизионе. В этом сезоне «лисы» идут на втором месте в Чемпионшипе, уступая «Лидсу» лишь по дополнительным показателям.

Ранее за нарушения финансовых правил АПЛ оштрафовала «Эвертон» и «Ноттингем Форест». «Ириски» были оштрафованы на десять очков (позднее им вернули четыре очка), у «лесников» забрали четыре турнирных балла. Также сообщалось, что в более серьезных финансовых нарушениях подозреваются «Манчестер Сити» и «Челси».

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