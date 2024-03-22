АПЛ обвинила «Лестер» в нарушениях финансового фэйр-плей
«Лестеру» предъявлены обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23. Об этом сообщает Sky Sports.
«Лестеру» предъявлены обвинения в нарушении финансовых правил в сезоне-2022/23. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, убытки «Лестера» в одном из трех последних сезонов могут превышать допустимые 105 млн фунтов. При этом клуб до сих пор не предоставил АПЛ финансовый отчет за прошлый сезон. В сезонах-2020/21 и 2021/22 «лисы» зафиксировали убытки в 92,5 и 33,1 млн фунтов соответственно.
Дело о предполагаемых нарушениях передано в независимую комиссию АПЛ для дальнейшего расследования. Следующий сезон «Лестер» может начать с отрицательным количеством очков.
В прошлом сезоне «Лестеру» вылетел из АПЛ, заняв 18-е место. Клубу не хватило двух очков, чтобы остаться в элитном дивизионе. В этом сезоне «лисы» идут на втором месте в Чемпионшипе, уступая «Лидсу» лишь по дополнительным показателям.
Ранее за нарушения финансовых правил АПЛ оштрафовала «Эвертон» и «Ноттингем Форест». «Ириски» были оштрафованы на десять очков (позднее им вернули четыре очка), у «лесников» забрали четыре турнирных балла. Также сообщалось, что в более серьезных финансовых нарушениях подозреваются «Манчестер Сити» и «Челси».