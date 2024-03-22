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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян рассказал про первые полгода в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник сборной России Арсен Захарян рассказал о своей адаптации в испанском клубе «Реал Сосьедад», в который он перешел прошлым летом. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Было тяжеловато, потому что я впервые в жизни играл каждый третий день. Но на самом деле это классно. Намного интереснее, чем когда у тебя матчи раз в неделю, потому что меньше тренировок и больше игр. Занимаюсь испанским два-три раза в неделю. По зуму с учителем. Скоро заговорю, думаю.

Часто разговариваю с Альгуасилем (главный тренер “Реал Сосьедад” — прим. ред.). Вроде как мной все довольны. Конечно же, ждут больше голов и передач. Это нормально. Тренер доверяет, дает играть. У нас с ним хорошие отношения. Исполнилась мечта сыграть в Лиге чемпионов, теперь мечта сыграть там еще раз и пройти дальше ⅛ финала. Сейчас главное — в Ла Лиге подняться как можно выше.

Помог ли мне Мендес по просьбе Смолова? Да! В первый день, когда я приехал, Браис сразу сказал мне про Федю. Да и в целом все ребята очень адекватные, доброжелательные. Меня здорово приняли. Легко нашел общий язык со всеми. С этим проблем не было.

Видел пару раз Давида Сильву. Как раз занимался индивидуально после болезни. Долго болел. Я бегал, мне было тяжело, а он кричал: “Welcome to Real Sociedad!” Очень смешно. Там всегда такие тяжелые нагрузки, и он меня вот так вот поприветствовал. Мне все нравится. У меня еще много лет контракта», — сказал Захарян.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. За испанский клуб 20-летний россиянин провел 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

 Захарян рассказал про первые полгода в «Реал Сосьедаде»
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