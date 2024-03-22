Захарян рассказал про первые полгода в «Реал Сосьедаде»

«Было тяжеловато, потому что я впервые в жизни играл каждый третий день. Но на самом деле это классно. Намного интереснее, чем когда у тебя матчи раз в неделю, потому что меньше тренировок и больше игр. Занимаюсь испанским два-три раза в неделю. По зуму с учителем. Скоро заговорю, думаю.



Часто разговариваю с Альгуасилем (главный тренер “Реал Сосьедад” — прим. ред.). Вроде как мной все довольны. Конечно же, ждут больше голов и передач. Это нормально. Тренер доверяет, дает играть. У нас с ним хорошие отношения. Исполнилась мечта сыграть в Лиге чемпионов, теперь мечта сыграть там еще раз и пройти дальше ⅛ финала. Сейчас главное — в Ла Лиге подняться как можно выше.



Помог ли мне Мендес по просьбе Смолова? Да! В первый день, когда я приехал, Браис сразу сказал мне про Федю. Да и в целом все ребята очень адекватные, доброжелательные. Меня здорово приняли. Легко нашел общий язык со всеми. С этим проблем не было.



Видел пару раз Давида Сильву. Как раз занимался индивидуально после болезни. Долго болел. Я бегал, мне было тяжело, а он кричал: “Welcome to Real Sociedad!” Очень смешно. Там всегда такие тяжелые нагрузки, и он меня вот так вот поприветствовал. Мне все нравится. У меня еще много лет контракта», — сказал Захарян.