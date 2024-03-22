Экс-игрок «Ливерпуля» получил 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
Бывшего футболиста «Ливерпуля» и юношеской сборной Англии Джейми Кэссиди приговорили к 13 годам и трем месяцам тюрьмы за торговлю наркотиками.
Бывшего футболиста «Ливерпуля» и юношеской сборной Англии Джейми Кэссиди приговорили к 13 годам и трем месяцам тюрьмы за торговлю наркотиками.
Как сообщает Sky News, Кэссиди, его старший брат Джонатан и их сообщник Насар Ахмед были признаны виновными в международных поставках. Все трое были причастны к импорту в Великобританию 356 кг кокаина на сумму около £26 млн. Королевский суд Манчестера также приговорил Кэссиди-старшего и Ахмеда к 21 году и девяти месяцам тюрьмы.
В 1996 году Джейми Кэссиди в составе молодежки «Ливерпуля» с Майклом Оуэном и Джейми Каррагером выиграл Кубок Англии. В финале мерсисайдцы победили «Вест Хэм», за который выступали Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард.
Кэссиди был лучшим бомбардиром сборной Англии U16. Джейми взяли в основной состав «Ливерпуля», но из-за травм он не дебютировал за команду. Единственное, чего удалось добиться, это оказаться в заявке на матч Премьер-лиги против «Шеффилда» в декабре 1996 года. В 1999 году 21-летний футболист перешел в клуб «Кембридж Юнайтед». В сезоне-2000/01 Кэссиди выступал за «Нортвич Виктория», а впоследствии играл в командах низших лиг.