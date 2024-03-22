Экс-игрок «Ливерпуля» получил 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Как сообщает Sky News, Кэссиди, его старший брат Джонатан и их сообщник Насар Ахмед были признаны виновными в международных поставках. Все трое были причастны к импорту в Великобританию 356 кг кокаина на сумму около £26 млн. Королевский суд Манчестера также приговорил Кэссиди-старшего и Ахмеда к 21 году и девяти месяцам тюрьмы.

В 1996 году Джейми Кэссиди в составе молодежки «Ливерпуля» с Майклом Оуэном и Джейми Каррагером выиграл Кубок Англии. В финале мерсисайдцы победили «Вест Хэм», за который выступали Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард.