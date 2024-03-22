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16:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Я тебя убью». Холанд рассказал об угрозах Гвардиолы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опроверг слухи о том, что он получил травму в расположении сборной Норвегии. Об этом сообщает VG.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее появилась информация, что 23-летний норвежец досрочно завершил тренировку национальной команды из-за повреждения.

«Я не покидал тренировку, не знаю, кто такое написал. Я провел тренировку от начала и до конца, чувствую себя хорошо и готов играть. Перед отъездом в национальную команду Пеп Гвардиола сказал мне: “Если по возвращении ты не будешь здоров, я тебя убью”. Так что я чувствую себя очень хорошо», — сказал Холанд на предматчевой пресс-конференции.

Сборная Норвегии сегодня проведет товарищеский матч со сборной Чехии, после чего 26 марта сыграет еще одну встречу с Чехией.

После перерыва на матчи сборных «Манчестер Сити» в центральном матче 30-го тура АПЛ предстоит сыграть с «Арсеналом». Встреча пройдет 31 марта в Манчестере.

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В нынешнем сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 34 матча и забил 29 мячей. Нападающий пропустил из-за проблем со стопой пропустил 12 матчей «горожан» в декабре и январе.

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