«Я тебя убью». Холанд рассказал об угрозах Гвардиолы

«Я не покидал тренировку, не знаю, кто такое написал. Я провел тренировку от начала и до конца, чувствую себя хорошо и готов играть. Перед отъездом в национальную команду Пеп Гвардиола сказал мне: “Если по возвращении ты не будешь здоров, я тебя убью”. Так что я чувствую себя очень хорошо», — сказал Холанд на предматчевой пресс-конференции.