Фанаты «Арсенала» получили запрет на посещение футбола за кричалку

Инцидент произошел в январе на матче Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль» (0:2). Фанаты «канониров», в отношении которых вынесено наказание, скандировали кричалки о трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, когда в результате давки во время полуфинального матча Кубка Англии с «Ноттингем Форест» погибли 96 болельщиков «Ливерпуля». Ранения разной степени тяжести получили 766 человек.

«Решительно осуждаем это отвратительное поведение. Мы тесно сотрудничали с полицией, чтобы обеспечить быстрое принятие мер, и приветствуем вынесение запрета на посещение футбола. Мы придерживаемся принципа нетерпимости к скандированиям о трагедии и всегда будем добиваться принятия жестких мер в отношении тех, кто виновен в подобном поведении», — говорится в заявлении «Арсенала».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79191648011ae2e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240859&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.