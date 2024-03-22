Фанаты «Арсенала» получили запрет на посещение футбола за кричалку
Трем болельщикам «Арсенала» запретили посещать футбольные мероприятия в течение трех лет за поведение на матче против «Ливерпуля».
Трем болельщикам «Арсенала» запретили посещать футбольные мероприятия в течение трех лет за поведение на матче против «Ливерпуля».
Инцидент произошел в январе на матче Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль» (0:2). Фанаты «канониров», в отношении которых вынесено наказание, скандировали кричалки о трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, когда в результате давки во время полуфинального матча Кубка Англии с «Ноттингем Форест» погибли 96 болельщиков «Ливерпуля». Ранения разной степени тяжести получили 766 человек.
«Решительно осуждаем это отвратительное поведение. Мы тесно сотрудничали с полицией, чтобы обеспечить быстрое принятие мер, и приветствуем вынесение запрета на посещение футбола. Мы придерживаемся принципа нетерпимости к скандированиям о трагедии и всегда будем добиваться принятия жестких мер в отношении тех, кто виновен в подобном поведении», — говорится в заявлении «Арсенала».
В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Столько же очков у идущего вторым «Ливерпуля», но команда Юргена Клоппа уступает «канонирам» по дополнительным показателям.