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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Арсенала» получили запрет на посещение футбола за кричалку

Трем болельщикам «Арсенала» запретили посещать футбольные мероприятия в течение трех лет за поведение на матче против «Ливерпуля».

Арсенал
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Инцидент произошел в январе на матче Кубка Англии, в котором встречались «Арсенал» и «Ливерпуль» (0:2). Фанаты «канониров», в отношении которых вынесено наказание, скандировали кричалки о трагедии на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, когда в результате давки во время полуфинального матча Кубка Англии с «Ноттингем Форест» погибли 96 болельщиков «Ливерпуля». Ранения разной степени тяжести получили 766 человек.

«Решительно осуждаем это отвратительное поведение. Мы тесно сотрудничали с полицией, чтобы обеспечить быстрое принятие мер, и приветствуем вынесение запрета на посещение футбола. Мы придерживаемся принципа нетерпимости к скандированиям о трагедии и всегда будем добиваться принятия жестких мер в отношении тех, кто виновен в подобном поведении», — говорится в заявлении «Арсенала».

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Столько же очков у идущего вторым «Ливерпуля», но команда Юргена Клоппа уступает «канонирам» по дополнительным показателям.

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Фанаты «Арсенала» получили запрет на посещение футбола за кричалку
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