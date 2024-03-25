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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски подарили «Золотой мяч», сделанный из спичек

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в расположении сборной Польши получил подарок от польского болельщика.

Барселона
ПольшаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Художник-инвалид приехал на базу сборной Польши, чтобы подарить нападающему «Золотой мяч», который он сделал из 4718 спичек. Так мужчина решил отблагодарить лучшего бомбардира польской сборной за поддержку людей с ограниченными возможностями и участие в благотворительной деятельности.

Поделки из спичек являются давним хобби болельщика. На работу у него ушло 308 часов, причем свое творение он создавал не на специально подготовленной студии, а на обычной кухне. Левандовски был тронут подарком болельщика и подарил ему в ответ футболку сборной Польши.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роберт Левандовски был главным фаворитом на «Золотой мяч» в 2020 году, но из-за пандемии France Football решил не вручать награду. В следующем году Левандовски финишировал вторым в голосовании на «Золотой мяч», уступив 33 голоса Лионелю Месси.

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Левандовски подарили «Золотой мяч», сделанный из спичек
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