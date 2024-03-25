Левандовски подарили «Золотой мяч», сделанный из спичек

Художник-инвалид приехал на базу сборной Польши, чтобы подарить нападающему «Золотой мяч», который он сделал из 4718 спичек. Так мужчина решил отблагодарить лучшего бомбардира польской сборной за поддержку людей с ограниченными возможностями и участие в благотворительной деятельности.

Поделки из спичек являются давним хобби болельщика. На работу у него ушло 308 часов, причем свое творение он создавал не на специально подготовленной студии, а на обычной кухне. Левандовски был тронут подарком болельщика и подарил ему в ответ футболку сборной Польши.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1d79b743a81576a4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240893" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.