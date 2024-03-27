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13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Оливье Жиру продолжит карьеру в МЛС

Нападающий «Милана» Оливье Жиру согласовал контракт с клубом МЛС «Лос-Анджелес». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Милан
ФранцияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, 37-летний француз согласился подписать контракт с американским клубом до конца 2025 года. Сделка близка к завершению, в ближайшее время о ней будет объявлено официально.

Действующий контракт Жиру с «Миланом» истекает по окончании этого сезона. Нападающий перейдет в «Лос-Анджелес» летом на правах свободного агента и воссоединится со своим бывшим партнером по сборной Франции Уго Льорисом.

Жиру выступает за «Милан» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 36 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал девять результативных передач.

После пяти сыгранных матчей «Лос-Анджелес» занимает 12-е место в турнирной таблице МЛС. В прошлом году калифорнийский клуб играл в финале плей-офф, а в позапрошлом впервые стал чемпионом.

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