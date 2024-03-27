Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» на один год
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос подпишет с клубом новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос подпишет с клубом новый контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли договоренности о новом однолетнем контракте, который будет подписан в ближайшее время. Действующий контракт 34-летнего полузащитника со «сливочными» действует до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что если мадридский клуб сумеет убедить Крооса подписать новый контракт, то откажется от подписания новых игроков в зону полузащиты и будет работать над усилением других линий.
Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В этом сезоне немец провел за мадридцев 38 матчей, в которых забил один мяч и сделал семь результативных передач.