Тони Кроос продлит контракт с «Реалом» на один год

По информации источника, стороны достигли договоренности о новом однолетнем контракте, который будет подписан в ближайшее время. Действующий контракт 34-летнего полузащитника со «сливочными» действует до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что если мадридский клуб сумеет убедить Крооса подписать новый контракт, то откажется от подписания новых игроков в зону полузащиты и будет работать над усилением других линий.