Игрок «Альмерии» отстранен за критику судьи в матче с «Реалом»

30-летний футболист раскритиковал работу судейской бригады на послематчевой пресс-конференции, заявив, что судьи «ограбили» его команду.

«Нас сегодня просто ограбили. Думаю, что судьи не могли сегодня сделать больше, чтобы вытянуть “Реал”. Пенальти, гол рукой, наш незасчитанный гол… Такое происходило уже несколько раз в этом сезоне. Если не говорить об этом, то ничего не поменяется. Раньше мы не говорили, но то, что произошло сегодня, выходит за все рамки», — сказал Мелеро.

После первого тайма «Альмерия» обыгрывала «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:0, но после ряда спорных эпизодов осталась без набранных очков. Сначала в пользу хозяев был назначен пенальти. Затем судья не засчитал третий мяч «Альмерии» из-за нарушения, которое бригада ВАР зафиксировала на противоположной половине поля. Второй гол «сливочных» был засчитан, несмотря на игру рукой Винисиуса, а третий мяч был забит Дани Карвахалем на 9-й добавленной минуте.

На матче работала судейская бригада во главе с 35-летним Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо, для которого этот сезон дебютный в качестве главного арбитра в Ла Лиге.

«Альмерия» занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги и отстает от спасительной зоны на 14 очков. В прошлом туре команда одержала первую победу в чемпионате, обыграв на выезде «Лас-Пальмас» (1:0).