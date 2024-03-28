СМИ: Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»
«Бавария» рассматривает кандидатуру главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери.
«Бавария» рассматривает кандидатуру главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери.
Как сообщает TZ, мюнхенская «Бавария» может сделать выбор в пользу испанского специалиста Унаи Эмери.
По данным источника, главной целью мюнхенского клуба остается тренер «Байера» Хаби Алонсо. Однако из-за большого интереса к нему со стороны «Ливерпуля», который покинет Юрген Клопп по окончании сезона, немецкий клуб рассматривает и другие варианты.
Ранее сообщалось, что «Бавария» также рассматривает ранее работавшего в Мюнхене нынешнего тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна и еще одного наставника клуба АПЛ — Роберто Де Дзерби из «Брайтона».
Сейчас главным тренером «Баварии» является Томас Тухель, в феврале объявивший об уходе из клуба по окончании сезона-2023/24. После 26 туров нынешнего сезона мюнхенцы находятся на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступая 10 очков леверкузенскому «Байеру».
52-летний Унаи Эмери возглавляет английскую «Астон Виллу» с 2022 гола. В 2012 году испанец работал в московском «Спартаке», также Эмери возглавлял клубы Ла Лиги — «Альмерию», «Валенсию», «Севилью», «Вильярреал», а также французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». В качестве тренера он является четырехкратным победителем Лиги Европы и чемпионом Франции.