СМИ: Бывший тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»

Как сообщает TZ, мюнхенская «Бавария» может сделать выбор в пользу испанского специалиста Унаи Эмери.

По данным источника, главной целью мюнхенского клуба остается тренер «Байера» Хаби Алонсо. Однако из-за большого интереса к нему со стороны «Ливерпуля», который покинет Юрген Клопп по окончании сезона, немецкий клуб рассматривает и другие варианты.

Ранее сообщалось, что «Бавария» также рассматривает ранее работавшего в Мюнхене нынешнего тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна и еще одного наставника клуба АПЛ — Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Сейчас главным тренером «Баварии» является Томас Тухель, в феврале объявивший об уходе из клуба по окончании сезона-2023/24. После 26 туров нынешнего сезона мюнхенцы находятся на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уступая 10 очков леверкузенскому «Байеру».