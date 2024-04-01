Довбик вышел на первое место в списке бомбардиров Ла Лиги

В домашнем матче 30-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (3:2) он забил 15-й и 16-й голы в чемпионате, догнав по забитым мячам полузащитника «Реала» Джуда Беллингема и нападающего «Осасуны» Анте Будимира. В списке лучших бомбардиров 26-летний украинец обошел их за счет большего количества голевых передач (5).

Также Довбик догнал самого результативного игрока чемпионата по системе «гол+пас» Роберта Левандовски из «Барселоны», на счету которого 21 (13+8) результативное действие.

Довбик перешел в «Жирону» прошлым летом из украинского клуба «Днепр-1» за 7,8 млн евро. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 мяча в 30 матчах.

«Жирона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на два балла. Следующий матч команда проведет 13 апреля на выезде против «Атлетико».