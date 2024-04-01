«Ливерпуль» установил рекорд посещаемости в АПЛ

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=34212676e3e0924f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240965" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игру на «Энфилде» посетили 60 061 болельщик, это больше предыдущего показателя 59 947 человек, который был установлен в домашнем матче Премьер-лиги командой «Манчестер Сити» в начале марта.

Предыдущий рекорд был установлен в 1949 году, когда «Ливерпуль» принимал «Челси», тогда на стадион пришли 58 757 зрителей.

Рекордная посещаемость «Энфилда» за все время — 61 905 человек, ее зафиксировали на матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона» в 1952 году.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240964&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.