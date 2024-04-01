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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» установил рекорд посещаемости в АПЛ

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что в матче 30-го тура АПЛ против «Брайтона» был установлен рекорд посещаемости лиги.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters
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Игру на «Энфилде» посетили 60 061 болельщик, это больше предыдущего показателя 59 947 человек, который был установлен в домашнем матче Премьер-лиги командой «Манчестер Сити» в начале марта.

Предыдущий рекорд был установлен в 1949 году, когда «Ливерпуль» принимал «Челси», тогда на стадион пришли 58 757 зрителей.

Рекордная посещаемость «Энфилда» за все время — 61 905 человек, ее зафиксировали на матче Кубка Англии против «Вулверхэмптона» в 1952 году.

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«Ливерпуль» обыграл «Брайтон» со счетом 2:1 и благодаря этому возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 67 очков.

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