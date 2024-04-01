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11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Кержаков оценил первый сезон Захаряна в Испании

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал адаптацию полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде». Об этом сообщает «Чемпионат».

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

С 2007 по 2008 года Кержаков играл в Испании и провел 46 матчей за «Севилью».

«Почему первый год в Испании такой тяжелый? Здесь много факторов. Чтобы лучше понимать, нужно находиться внутри всей ситуации. Со стороны можно говорить только банальные и шаблонные вещи: адаптация, конкуренция и так далее. Конечно, от атакующего футболиста все ждут голов и результативных действий. Но всё равно Арсен получает там достаточно игрового времени — значит, он неплохо проявляет себя не только на тренировках, но и в тех играх, где получает игровое время.

Если он играет, значит, тренер в целом ему доверяет. Для первого сезона у него достаточно игр. Понятно, что минут меньше, чем хотелось бы, но количество игр у него приличное. Лучше, когда все идёт поступательно, чем ярко вспыхнуть, а потом погаснуть.

Сложно давать советы. Читая его интервью, думаю, он всё делает правильно. Нужно учить язык. В Испании, как и везде, любят самоотдачу. Люди видят, когда человек отдаёт себя полностью не только в играх, но и на тренировках. Это относится не только к Захаряну, но и вообще ко всем футболистам. Самоотдача в любом случае даст свои плоды. Может, это будет не сразу, однако никогда труд не останется незамеченным», — сказал Кержаков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года за 13 млн евро. За клуб из Сан-Себастьяна 20-летний россиянин провел 32 матча, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

«Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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