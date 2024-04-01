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20:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Денис Черышев впервые с декабря сыграл за «Венецию»

Российский полузащитник не смог помочь команде избежать поражения в домашнем матче.

ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба клуба "Венеция"

В матче 31-го тура итальянской Серии B «Венеция» потерпела домашнее поражение от «Реджаны».

«Венеция», которую тренирует бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, вела 2:0 к 33-й минуте, но затем пропустила три безответных мяча и потерпела поражение со счетом 2:3.

Денис Черышев вышел на замену на 83-й минуте. Для российского футболиста это был первый выход на поле с 26 декабря 2023 года. В текущем сезоне 33-летний футболист выходил на поле в 10 матчах и не отмечался результативными действиями.

После 31 тура «Венеция» опустилась на третью строчку турнирной таблицы, отставая от «Комо» на одно очко. По итогам сезона две первые команды получат право выступить в следующем сезоне в Серии A. Команды, занявшие с 3-го по 8-е место, примут участие в плей-офф, в котором разыграют еще одно место в сильнейшем итальянском дивизионе, В нынешнем сезоне Серии B лидирует «Парма».

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