Денис Черышев впервые с декабря сыграл за «Венецию»

В матче 31-го тура итальянской Серии B «Венеция» потерпела домашнее поражение от «Реджаны».

«Венеция», которую тренирует бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, вела 2:0 к 33-й минуте, но затем пропустила три безответных мяча и потерпела поражение со счетом 2:3.

Денис Черышев вышел на замену на 83-й минуте. Для российского футболиста это был первый выход на поле с 26 декабря 2023 года. В текущем сезоне 33-летний футболист выходил на поле в 10 матчах и не отмечался результативными действиями.

После 31 тура «Венеция» опустилась на третью строчку турнирной таблицы, отставая от «Комо» на одно очко. По итогам сезона две первые команды получат право выступить в следующем сезоне в Серии A. Команды, занявшие с 3-го по 8-е место, примут участие в плей-офф, в котором разыграют еще одно место в сильнейшем итальянском дивизионе, В нынешнем сезоне Серии B лидирует «Парма».