В Ираке забили супер-гол после паса и удара через себя: видео
Нападающий «Эрбила» Яссин Самия забил невероятный мяч в матче ¼ финала Кубка Ирака против «Аль-Нафта» (1:1).
Нападающий «Эрбила» Яссин Самия забил невероятный мяч в матче ¼ финала Кубка Ирака против «Аль-Нафта» (1:1).
26-летний сириец нанес удар через себя с отскоком от земли, после которого мяч влетел в девятку ворот соперника. Ему ассистировал местный игрок Акам Хашем, который исполнил голевой пас после подачи с фланга, сделав это аналогичным образом — в падении через себя.
Невероятный гол Самии на 85-й минуте помог «Эрбилу» сравнять счет, однако в серии одиннадцатиметровых победу одержал «Аль-Нафт» — 3:0.
«Эрбил» занимает в чемпионате Ирака 14-е место. Клуб является четырехкратным чемпионом страны, при этом все титулы были завоеваны в период с 2007 по 2012 год.