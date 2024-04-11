В Ираке забили супер-гол после паса и удара через себя: видео

26-летний сириец нанес удар через себя с отскоком от земли, после которого мяч влетел в девятку ворот соперника. Ему ассистировал местный игрок Акам Хашем, который исполнил голевой пас после подачи с фланга, сделав это аналогичным образом — в падении через себя.