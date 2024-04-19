Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, соглашение между сторонами пока не подписано. Люди, знакомые с ходом переговоров между двумя сторонами, считают назначение Зидана практически состоявшимся. Француз возглавит команду в следующем сезоне, сменив на посту главного тренера Томаса Тухеля.
Отмечается, что после своего назначения 51-летний специалист собирается просить руководство немецкого клуба об усилении, особенно в оборонительной линии.
Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал». Под его руководством «сливочные» дважды выигрывали чемпионат Испании и трижды побеждали в Лиге чемпионов.
«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от новоиспеченного чемпиона «Байера» на 16 очков. Мюнхенцы упустили чемпионский титул в Германии впервые с 2013 года.