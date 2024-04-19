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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить «Баварию»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ближайшее время может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AP 2023

По информации источника, соглашение между сторонами пока не подписано. Люди, знакомые с ходом переговоров между двумя сторонами, считают назначение Зидана практически состоявшимся. Француз возглавит команду в следующем сезоне, сменив на посту главного тренера Томаса Тухеля.

Отмечается, что после своего назначения 51-летний специалист собирается просить руководство немецкого клуба об усилении, особенно в оборонительной линии.

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он покинул мадридский «Реал». Под его руководством «сливочные» дважды выигрывали чемпионат Испании и трижды побеждали в Лиге чемпионов.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от новоиспеченного чемпиона «Байера» на 16 очков. Мюнхенцы упустили чемпионский титул в Германии впервые с 2013 года.

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