Тухель покинет «Баварию», даже если клуб предложит ему остаться

— Что если «Бавария» попросит вас остаться после лета? Ведь Нагельсман подписал новый контракт со сборной Германии.

— У меня есть договоренность с клубом о расставании в июне, она была озвучена и остается в силе, — приводит слова Тухеля инсайдер Фабрицио Романо в одной из соцсетей.

Ранее в «Баварии» не исключали возможность возвращения Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера клуба. Однако сегодня стало известно, что немецкий специалист продлил контракт со сборной Германии до 2026 года. Его соглашение будет действовать до окончания чемпионата мира, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

В феврале «Бавария» объявила об уходе Тухеля с должности по окончании сезона. Стороны приняли совместное решение о досрочном прекращении сотрудничества ближайшим летом. Контракт 50-летнего специалиста был рассчитан до июня 2025 года. Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года.

17 апреля «Бавария» вышла в ½ финала Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч «Арсенал». За выход в финал турнира команда Тухеля поборется в мадридским «Реалом». Первая игра пройдет 30 апреля, ответная — 8 мая.