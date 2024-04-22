Испанские СМИ: Хави передумал уходить из «Барселоны»

В конце января после домашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави сделал заявление об уходе из команды. В качестве причины 44-летний специалист назвал выгорание, которое произошло из-за того, что его работу в клубе недостаточно ценят. После этого сине-гранатовые выдали беспроигрышную серию из 13 матчей во всех турнирах.

По информации источника, Хави в последние месяцы почувствовал поддержку внутри клуба и увидел, что его молодая команда продолжает развиваться. В скором времени он встретится с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и спортивным директором каталонцев Деку для обсуждения условий дальнейшего сотрудничества.

Контракт Хави рассчитан до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что испанец может пересмотреть свое решение об уходе из клуба, если получит от руководства гарантии поддержки на трансферном рынке. При Хави каталонцы потратили на трансферы всего 43,4 млн евро, купив полузащитника Ориоля Ромеу и нападающего Виктора Роке.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего мадридского «Реала» на 11 очков. Следующий матч каталонцы проведут 29 апреля дома против «Валенсии».