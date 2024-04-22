«Газпром» может стать новым спонсором венгерского «Ференцвароша»

Как сообщает венгерская газета Blikk. российская нефтегазовая компания «Газпром» станет новым спонсором футбольного клуба «Ференцварош».

По данным источника, стороны ведут переговоры по спонсорскому соглашению. Крупнейшая газовая корпорация предоставит венгерской команде финансовую поддержку, что позволит ей увеличить годовой бюджет до 50 миллионов евро.

Компания «Газпром» была титульным спонсором германского клуба «Шальке» с 2007 по 2022 год. Российская компания в 2012 году стала официальным спонсором Лиги чемпионов — самого престижного клубного футбольного турнира в Европе. В 2022 году контракт был разорван.

20 апреля «Ференцварош» обеспечил себе шестой подряд чемпионский титул. Команда из Будапешта стала чемпионом Венгрии в 35-й раз. Главным тренером «зеленые орлов» является известный в прошлом сербский футболист, выступавший за такие клубы как «Црвена Звезда», «Лацио» и «Интер».

С 2021 по 2023 год главным тренером «Ференцвароша» был россиянин Станислав Черчесов. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Венгрии и один раз кубок страны.